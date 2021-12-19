Петербург закупил новую тульскую снегоуборочную технику

Всего Петербургу поставят 78 новых тульских снегопогрузчиков, из которых 36 - ковшовые погрузчики, 8 - комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием, 9 - машины с вакуумно-подметальным оборудованием и 20 - пылесосы.

Петербург получил первую партию снегопогрузчиков от тульского предприятия Ао НПО "Плавский". Машины оснащены увеличенной стрелой и высотой её подъёма, передает пресс-служба Смольного 7 июля.

В пресс-службе отмечают, что техника собрана отечественными производителями. Снегопогрузчики из Тулы имеют улучшенную проходимость, отлично маневрируют в "стеснённых" условиях, а также дополнены удлинённой стрелой (до 5,6 метров) и высотой её подъёма до 4,3 метров. Это позволит грузить снег в самосвалы и машины КАМАЗ.

Всего Петербургу поставят 78 новых тульских снегопогрузчиков, из которых 36 - ковшовые погрузчики, 8 - комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием, 9 - машины с вакуумно-подметальным оборудованием и 20 - пылесосы.

Ранее мы писали, что оставшийся с зимы снег растопят к концу июля в Петербурге. На сегодняшний день в городе насчитывается 460 тысяч кубометров снега.

Фото: пресс-служба Смольного

