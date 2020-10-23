Петербург заинтересован развивать сотрудничество с Северным Кавказом

В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования республики Дагестан.

В среду, 17 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой и обсудил рабочие вопросы, в том числе расширение сотрудничества регионов. Об этом сообщил Смольный.

Беглов сообщил, что в этом году в Петербурге запланированы мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования Республики Дагестан. В рамках этого город посетит глава республики Сергей Меликов для обсуждения вопросов сотрудничества промышленных предприятий, а также открытие культурно-делового центра Дагестана в Петербурге и сети магазинов "Сделано в Санкт-Петербурге" в республике.

На данный момент в Северной столице работают 8 национально-культурных объединений народов регионов. Организации активно участвуют в жизни города.

Ранее мы писали, что ВНИИ им. Карпинского организует две экспедиции в Сибирь для составления новых геологических карт.

Фото: pixabay