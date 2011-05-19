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Петербург встретит понедельник сильным ветром
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Петербург встретит понедельник сильным ветром

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С предупреждением об ухудшении погодных условий выступили в МЧС.

C предупреждением об ухудшении погодных условий выступили петербургские спасатели. С новой информацией о погоде в понедельник, 2 августа выступили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Так, по данным Северо-Западного УГМС 2 августа Петербурге ожидаются дожди, местами сильные, а также порывы ветра в 15-17 м/с. В связи с этим спасатели рекомендуют горожанам быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Тем временем, июль 2021 года в Петербурге стал вторым среди самых жарких месяцев в истории наблюдений. 

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, петербург, погода, штормовое предупреждение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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