Месяц этого года уступил только 2010 году.

Июль 2021 года в Петербурге стал вторым среди самых жарких месяцев в истории наблюдений. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос", синоптик Михаил Леус 1 августа.

Минувший летний месяц отличился среднемесячной температурой воздуха в +23,1 градуса, обращает внимание специалист. Но результат наблюдений стал только вторым – лидирует июль 2010 года со средней температурой в +24,4 градуса.

За минувший месяц было обновлено три суточных рекорда максимальной температуры воздуха: 7, 11 и 14 июля. Июль также стал десятым по "сухости" за последние 70 лет – осадков выпало 50,1 мм, около 60% от месячной нормы.

Прогноз синоптика на август – месяц ожидается менее теплым (температура на 1-1,5° выше нормы) и более дождливым (осадков на 15-25% больше нормы).

Тем временем, Петербург попал в список городов России, где можно дешево отдохнуть в августе.

Фото: Piter.tv