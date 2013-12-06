Июль 2021 года в Петербурге стал вторым среди самых жарких месяцев в истории наблюдений. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос", синоптик Михаил Леус 1 августа.
Минувший летний месяц отличился среднемесячной температурой воздуха в +23,1 градуса, обращает внимание специалист. Но результат наблюдений стал только вторым – лидирует июль 2010 года со средней температурой в +24,4 градуса.
За минувший месяц было обновлено три суточных рекорда максимальной температуры воздуха: 7, 11 и 14 июля. Июль также стал десятым по "сухости" за последние 70 лет – осадков выпало 50,1 мм, около 60% от месячной нормы.
Прогноз синоптика на август – месяц ожидается менее теплым (температура на 1-1,5° выше нормы) и более дождливым (осадков на 15-25% больше нормы).
Тем временем, Петербург попал в список городов России, где можно дешево отдохнуть в августе.
Фото: Piter.tv
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