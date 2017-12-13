Петербург остановился в 8-балльных пробках‍

На дорогах города на Неве заметно выросла загруженность.

В Санкт-Петербурге предпраздничный четверг спровоцировал пробки по всему городу. По информации аналитического центра "Яндекс.Пробки" в городе заторы достигают 9 баллов, что на два балла выше обычного показателя.

Самым загруженным участком оказался КАД. На внутреннем кольце с начала шестого от виадука над железной дорогой до Пулковского шоссе вереница автомобилей растянулась на 9,3 километра. На севере города тоже не все гладко. Пробка протяженностью 8,2 км расположилась на Большом Сампсониевском проспекте и на Энгельса от Финляндского вокзала до Северного проспекта.

Сложности наблюдаются на проспекте Стачек от Трефолева до Автомобильной улицы. Затор растянулся на 4 км. Аналогичная ситуация наблюдается на Ушаковской набережной, которая по времени займет около часа.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал о большом количестве дорожно-транспортных происшествий. О самых главных событиях вы сможете прочитать в нашем вечернем материале все происшествия Петербурга за 22 февраля.