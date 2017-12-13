Все происшествия Петербурга за 22 февраля: фото и видео

Piter.tv публикует материал, в котором отмечены самые запоминающиеся события за 22 февраля.

22 февраля в Санкт-Петербурге была насыщеная программа происшествий. ДТП, пожары, убийства и многое другое случилось за сутки в городе на Неве. Piter.tv публикует в этом материале не только новости о происшествии, но и фото/видео с места событий.

1. На Египетском мосту бетономешалка въехала в пассажирский автобус: есть пострадавшие. На набережной реки Фонтанки в аварии пострадали пассажирский автобус и бетономешалка. В связи с серьезным ДТП на участке дороги образовалась пробка. Известно, что водитель общественного средства передвижения получил травмы. Медики зафиксировали крайне тяжелое.

2. Племянник в ожидании наследства не выдержал и убил 90-летнюю тетю. В Петербурге полиция изучает обстоятельства смерти 90-летней женщины. В убийстве старушки подозревают ее племянника. Мужчина отчаялся ждать естественной смерти родственницы, поэтому решил "помочь" тете отправится на тот свет. Мотивом к такому жестокому решению стало желание вступить в права наследования квартирой в центре Северной столицы.

3. В пьяной ссоре петербуржец выиграл спор благодаря выстрелам в голову оппонентки. Нападавший стрелял из травматического оружия. После конфликта он убежал скрылся с места преступления. Соседи вызвали медиков и полицию по адресу улица Варшавская, 19 корпус 2. Специалистам пришлось срочно направить 26-летнюю пострадавшую в больницу. В настоящее время женщину спасают врачи.

4. Видео: на Строителей полностью сгорел пассажирский автобус. Сегодня, в Невском районе Санкт-Петербурга на проезжей части загорелся пассажирский автобус. Около автобуса долгое время не наблюдалось движения ни водителя, ни пассажиров, ни спецслужб. В 12 часов на место происшествия прибыли пожарные.

5. Правило 5 секунд: в Петербурге сотрудник кондитерской уронил пирожные, а после собрал руками обратно. Работник кондитерской фирмы "Невские берега" уронил на асфальт коробку с пирожными. Грузчик не растерялся, собрал сладости с проезжей части и упаковал их обратно.

6. На Симонова продолжают чинить трубу, из-за прорыва которой без тепла осталось 48 зданий. В Выборгском районе коммунальная авария оставила без отопления 48 домов. Среди этого количества 30 - жилые здания, 11 - детские сады и школы, 2 - поликлиники.

7. У водителя автобуса, которого до смерти избили, дети остались круглыми сиротами. В Ленобласти сегодня, 22 февраля в 4.00 утра скончался водитель, которого избил пассажир. Стало известно, что у погибшего осталось двое детей, которые стали круглыми сиротами. Жена водителя умерла несколько лет назад.

Видео: Piter.tv, "ВКонтакте"