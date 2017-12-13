У водителя автобуса, которого до смерти избили, дети остались круглыми сиротами

В Красном селе задержан подозреваемый убийца водителя автобуса.

В Ленобласти сегодня, 22 февраля в 4.00 утра скончался водитель, которого избил пассажир. Стало известно, что у погибшего осталось двое детей, которые стали круглыми сиротами. Жена водителя умерла несколько лет назад.

Жестокое убийство водителя маршрутки №449 произошла ночью 21 февраля. Преступление было зафиксировано на камере видеонаблюдения. В настоящее время у сотрудников полиции находится задержанный подозреваемый, и сейчас он даёт признательные показания.

Уточняется, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Стоит отметить, что полиция все еще разыскивает свидетелей случившегося. Ранее мы сообщали о том, что появилось видео смертельного избиения водителя маршрутки в Ленобласти.

Фото и видео: "ВК" - "Транспортный коллапс, Красное село"