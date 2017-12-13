Появилось видео смертельного избиения водителя маршрутки в Ленобласти

В Ленинградской области убили водителя маршрутки по непонятным причинам.

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, который напал на водителя маршрутки №449 на проспекте Ленина в Красном Селе. Из-за полученных травм пострадавший скончался рано утром 22 февраля. В настоящее время задержаны лишь подозреваемые.

С помощью камер видеонаблюдения удалось выяснить, что злоумышленник совершил нападение 21 февраля. Преступление произошло у дома №73 по проспекту Ленина. Согласно видеозаписи, из салона автобуса вышли водитель и пассажир, а сразу после этого последний жесткого избил водителя. Стоит отметить, что очевидцы происходящего обходят драку стороной.

Судя по всему, водителю пришлось всю ночь лежать на асфальте. Травмы оказались не совместимые с жизнью. В настоящее время полиция изучает все обстоятельства случившегося, а также причину жестокого избиения.

Видео: YouTube - Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село