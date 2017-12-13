Видео: на Строителей полностью сгорел пассажирский автобус

На место происшествия прибыли пожарные.

22 февраля в Невском районе Санкт-Петербурга на проезжей части загорелся пассажирский автобус. Piter.tv публикует кадры с места происшествия.

Очевидцы сообщают, что транспортное средство загорелось примерно в 10:30 утра на проспекте Строителей. Около автобуса долгое время не наблюдалось движения ни водителя, ни пассажиров, ни спецслужб. В 12 часов на место происшествия прибыли пожарные. На данный момент, они занимаются ликвидацией очага возгорания.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Видео: Piter.tv