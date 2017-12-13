На Симонова продолжают чинить трубу, из-за прорыва которой без тепла осталось 48 зданий

В Выборгском районе сложные условия заставили рабочих продлить срок ремонта прорванной теплотрассы.

Специалисты продолжают устранять дефект трубопровода по улице Симанова. В Выборгском районе коммунальная авария оставила без отопления 48 домов. Среди этого количества 30 - жилые здания, 11 - детские сады и школы, 2 - поликлиники.

На место инцидента пришлось вызывать подкрепление. Специалисты из ГУ МЧС помогали работникам ГУП “ТЭК” выкачивать воду. Очевидцы рассказали о крупном “фонтане” с кипятком, бьющем из-под асфальта. Согласно нормативам, на устранение подобных нарушений отводится 28 часов. Однако, срок продлили из-за особых условий, затрудняющих ремонт конструкции. Вернуть отопления в здания в штатном режиме планируют к 11 утра 23 февраля. Пострадавшие петербуржцы мерзли в квартирах при температуре в десять градусов тепла.

На некоторое время местным жителям отключили не только подачу тепла, но и горячую воду. К 8 утра 22 февраля водоснабжение в большинстве домов восстановлено.

Фото и видео: Piter.tv

