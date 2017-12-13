Племянник в ожидании наследства не выдержал и убил 90-летнюю тетю

Взрослый мужчина попытался сымитировать естественную смерть тети, чтобы получить ее квартиру.

В Петербурге полиция изучает обстоятельства гибели 90-летней пенсионерки. В ускорении смерти старушки подозревают ее племянника. Мужчина отчаялся ждать естественной смерти родственницы, поэтому решил “помочь” тете увидеть мир иной. Мотивом к такому жестокому решению стало желание вступить в права наследования квартирой в центре Северной столицы.

В настоящее время правоохранительные органы объявили в розыск 52-летнего мужчину. Он бесследно пропал с момента гибели престарелой тетушки. Ее тело со следами удушения нашли на территории собственной жилплощади по проспекту Чернышевского. По данному инциденту возбуждено уголовное дело за убийство. Мертвая пенсионерка скончалась еще 12 февраля, но о трупе стало известно только 15 числа.

Специалисты установили, что бабушку задушили неизвестным посторонним предметом. Следов пальцев на шее не нашли. Предполагается, что таким способом злоумышленник хотел создать видимость смерти от естественных причин.

Выяснилось, что единственным наследником является бывший житель Волгоградской области. Полтора года назад по переехал в Петербург. Добросердечная пенсионерка зарегистрировала мужчину в своей квартире. По версии следствия, мысль об убийстве родственницы преступнику подсказала его знакомая. Женщина также пропала из поля зрения полиции. Ее разыскивают.

