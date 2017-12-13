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Правило 5 секунд: в Петербурге сотрудник кондитерской уронил пирожные, а после собрал руками обратно

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В Петербурге сотрудник известной кондитерской "Невские берега" собирал пирожные с асфальта и восстанавливал их дизайн собственными руками.

В Санкт-Петербурге 22 февраля произошел интересный инцидент. Работник кондитерской фирмы "Невские берега" уронил на асфальт коробку с пирожными. Грузчик не растерялся, собрал сладости с проезжей части и упаковал их обратно. Видео в редакцию Piter.TV прислал очевидец ЧП. По его словам, все происходило на Торфяной дороге рядом со строением 2к2Ж.

Сотрудник крупнейшей в стране кондитерской фабрики "Невские берега" не удержал упаковку со сладостями и уронил их прямо на асфальт. Однако растеряша не расстроился и стал собирать всё обратно, расставляя на места вишенки.  

Читатель Piter.tv, который оказался на месте произошедшего, сомневался в успешном завершении "лепки", но человек в красном был уверен в своих действиях. Он заявил на камеру, что сумеет восстановить прежний вид аппетитных пирожных. 


Видео: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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