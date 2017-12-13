На Египетском мосту бетономешалка въехала в пассажирский автобус: есть пострадавшие

В центре города в кровавой аварии межу автобусом и большегрузом пострадали люди.

На набережной реки Фонтанки в аварии пострадали пассажирский автобус и бетономешалка. Информация поступила от представителей ГИБДД по региону. Сообщается, что в настоящее время движение транспорта по направлению к центру города перекрыто.

ДТП произошло на Египетском мосту около здания под номером 151. Очевидцы называют временем столкновения половину пятого утра. Известно, что водитель заказного общественного средства передвижения получил травмы. Специалисты из скорой помощи установили, что состояние жертвы крайне тяжелое. Пациента экстренно отвезли в больницу с места инцидента. Отметим, что несильно повредил здоровье один из пассажиров. У него медики выявили легкие ранения. В салоне находились еще люди, которые не пострадали. По неподтвержденным сведениям, еще один петербуржец нуждается в госпитализации, так как находится в тяжелом состоянии.

На месте работают представители полиции, врачи и другие службы. Эксперты изучают обстоятельства дела.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

