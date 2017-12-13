В пьяной ссоре петербуржец выиграл спор благодаря выстрелам в голову оппонентки

На Варшавской муж выстрелил в супругу и сбежал из собственной квартиры.

В Московском районе ситуация между гражданскими супругами переросла из бытовой ссоры в вооруженный конфликт. Мужчина применил “последний” аргумент: он дважды выстрелил по петербурженке. Инцидент произошел в десять часов утра 21 февраля.

Известно, что пострадавшая выжила, хотя обе пули угодили ей в голову. Нападавший стрелял из травматического оружия. После стычки он убежал с места преступления. Соседи вызвали медиков и полицию по адресу улица Варшавская, 19 корпус 2. Специалистам пришлось срочно направить 26-летнюю пострадавшую в больницу. В настоящее время женщину спасают врачи. У нее выявили черепно-мозговую травму и ранение правой теменной области. Состояние жертвы насилия оценивают как тяжелое.

Правоохранительным органам удалось задержать злоумышленника. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчине придется объяснить оперативникам, окуда он взял пистолет и зачем хранил его дома.

