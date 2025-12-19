Петербург встал в девятибалльных пробках в начале февраля

Первый понедельник февраля принес городу транспортный коллапс.

Вечером 2 февраля дорожная обстановка в Санкт-Петербурге резко ухудшилась. Уровень загруженности улично-дорожной сети достиг 9 баллов, что следует из данных сервиса "Яндекс Карты".

По информации экстренных служб, в течение дня и вечером в городе произошло несколько десятков дорожно-транспортных происшествий. Наиболее сложная ситуация сложилась в центральных районах и на юге Петербурга.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" сообщил о сбоях в работе общественного транспорта. Более 40 автобусных и троллейбусных маршрутов следуют с отклонением от расписания. Время задержек составляет от 30 минут и более. Наиболее напряженная дорожная ситуация зафиксирована на Московском, Петрозаводском и Выборгском шоссе, а также на Советском проспекте, Софийской и Ивановской улицах.

Днем движение осложнили аварии на Кольцевой автомобильной дороге в районе Кудрово. По данным МЧС, на внутреннем кольце КАД на участке с 49-го по 51-й километр произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадал один человек. Протяженность затора на КАД превысила 6 километров, дополнительные пробки образовались на съездах с Мурманского шоссе.

Фото: Яндекс Карты