Утро понедельника началось в Петербурге с 9-балльных пробок

Карта Северной столицы пестрит красными и желтыми цветами.

Начало рабочей недели не задалось у множества петербуржцев. В понедельник, 21 января, автомобилисты вынуждены стоять в огромных пробках. Карта Северной столицы "покраснела" в утренний час пик.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", по состоянию на 9 утра в Петербурге можно наблюдать 9-балльные заторы. В частности, машины стоят на Шлиссельбургском проспекте, проспекте Обуховской обороны и Советском проспекте.

Движение затруднено также на Приморском проспекте и улице Савушкина. На Петроградской стороне в красный цвет окрасились Каменноостровский проспект и Троицкий мост, в оба направления стоит Чкаловский проспект.

В пробке стоят и жители Мурино. Плотно сейчас на Центральной улице, кроме того, проезд затруднен на Гражданском проспекте и улице Руставели.

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Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"