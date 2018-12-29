В понедельник в Петербург придут Крещенские морозы

Петербуржцам следует одеваться потеплее из-за резкого похолодания.

В Санкт-Петербург возвращаются крещенские морозы. В ночь на 21 января на город опустятся морозы до минус 20 градусов по Цельсию. Также по прогнозам синоптиков, во вторник местным жителям стоит ожидать похолодание до минус 23 градусов. В Ленинградской области показатели еще ниже. Однако, опасной ситуации в происходящем специалисты не видят. Об этом сообщают представители пресс-службы Гидрометцентра по региону.

В течение в Северной столицы пройдет снег. В понедельник столбик термометров в некоторых районах может подняться до минус 17 градусов.

Фото: Piter.tv