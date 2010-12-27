Рабочая неделя в Петербурге началась с 7-бальных пробок

Хуже всего ситуация во Фрунзенском районе.

Рабочая неделя для петербургских водителей началась с пробок. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" в городе 7-бальные заторы. Об этом в понедельник, 23 апреля, пишет "Мойка78".

Сообщается, что больше всего автомобилей стоит во Фрунзенском районе. Там скопился затор в 3 км по Бухарестской улице на участке Белы Куна до Волковской. Не проехать и на улице Салова.

По традиции плотно на Приморском проспекте и Савушкина, а также на Коломяжском проспекте и Энгельса. Кроме того, затор наблюдается и на проспекте Ветеранов у перекрестка с Дачным проспектом. По Витебскому проспекту от проспекта Славы до Лиговского проспекта сейчас тоже лучше не ехать. КАД стоит в районе проспекта Косыгина и Октябрьской набережной.

Ранее мы писали, что у метро "Достоевская" на три дня перекроют дорогу для проезда.

Фото: pixabay.com