У метро "Достоевская" на три дня перекроют дорогу дя проезда

С понедельника в Петербурге перекрывают несколько дорог.

С понедельника по среду для петербургских водителей окажется закрыта дорога вблизи станций метро "Достоевская" и "Владимирская". Автомобилисты не смогут передвигаться по участку от Колокольной улицы до переулка Щербакова. Там будут вестись ремонтные работы.

В Красносельском районе водителей ждет ограничение проезда по улице Восстания. С 23 апреля до 9 октября дорожные службы будут заниматься прокладкой канализационной системы от площади Воинской славы до Родниковой улицы.

В городе Пушкин до 11 мая закроют дорогу для транспорта у жилого здания под номером 59 по улице Ломоносова, а также на участке от Кедринской до улицы Архитектора Данини. Причина - работы по установке инженерных сетей.

Днем 24 апреля сотрудники ремонтных служб перекроют улицу Бутлерова. От проспекта Непокоренных до улицы Верности будет запрещен проезд вплоть до конца месяца. С 24 по 26 число такая же ситуация коснется пересечения Корпусной улицы и Зелениной. Там будут укладывать газопровод.