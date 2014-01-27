Петербург возглавил тройку лидеров в РФ по числу преступлений за 2021 год

В начале этого года Петербург, Адыгея и Тульская область стали лидерами по приросту числа преступлений. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь - февраль 2021 года.
На первом месте Петербург с 28,6% зарегистрированных преступлений, второе место Тульская область - 20,6%, в Адыгее - 17,6%. В десятку лидеров также вошли Тува, Севастополь, Северная Осетия - Алания, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский край.
В Еврейской автономной области, Смоленской области и Мордовии, наоборот, отметили снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений.
Согласно статистике МВД, в 2021 году число зарегистрированных преступлений снизилось на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.
Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге самый высокий спрос на такси, об этом рассказали эксперты "HeadHunter Северо-Запад".
Фото: Piter.tv
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