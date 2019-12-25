Петербуржцы любят такси больше, чем жители других городов

Город стал лидером по спросу на этот вид транспорта.

В канун праздника водителя такси, который отмечается 22 марта, эксперты "HeadHunter Северо-Запад" рассказали, что насколько популярна эта профессия в России.

Оказалось, что в Петербурге самый высокий спрос на такси. В пятерке лидеров получили места и Москва, Московская область Краснодарский край, Новосибирская область. Заработная плата водителей выросла на 27% и составляет сегодня примерно 70 тысяч рублей.

В Северо-Западном округе найти работу смогут 500 водителей - именно столько вакансий разместили работодатели с начала года. Больше всего в шоферах нуждается Петербург (81% объявлений от работодателей). Соискатели готовы даже переехать в Петербург ради работы. Большинство желающих получить вакансию - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, отметили в пресс-службе компании.

Чтобы стать таксистом, нужно иметь минимум год стажа вождения. Водитель должен владеть русским языком, строго соблюдать ПДД и уверенно пользоваться современными гаджетами - навигатором, смартфоном.

Ранее в Piter.tv стало известно, что в Смольном осудили повышение цен на такси при внештатных ситуациях c общественным транспортом.

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