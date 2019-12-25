В Смольном осудили повышение цен на такси при внештатных ситуациях c общественным транспортом

При проблемах с работой общественного транспорта таксисты резко повышают цены за свои услуги.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков прокомментировал повышение цен на такси при внештатных ситуациях с общественным транспортом. По словам Кирилла Полякова, повышать цены недопустимо. Его слова передала пресс-служба ведомства.

Вопрос был поднят после ситуации 11 марта в метрополитене Петербурга. Тогда из-за задымления в перегоне временно приостановили движение по "зеленой" ветке. Поезда не ходили 13 минут — с 09:21 до 09:34. Пассажиры были вынуждены пользоваться наземным транспортом. Дополнительные автобусы решили не запускать, так как перерыв был не таким долгим. Однако ситуацией воспользовались таксисты и резко подняли цены за свои услуги. По словам жителей, у некоторых агрегаторов она возросла сразу в несколько раз.

В комитете по транспорту считают, что такие действия со стороны компаний недопустимы и необоснованны.

Фото: Piter.TV