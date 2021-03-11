Все станции "зеленой" ветки в Петербурге открыли для пассажиров

В общей сложности все ограничения по движению поездов на ветке действовали около 40 минут.

На "зеленой" ветке метрополитена Петербурга восстановили движение поездов в 09:34. Все станции вновь работают в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Движение осуществляется в полном объеме.

Напомним, в течение 13 минут все станции 3 линии метро были закрыты для входа пассажиров, а движение было приостановлено. Это произошло из-за задымления в перегоне в районе "Гостиного двора". По информации от источника Piter.TV, по предварительным данным, в соединительной муфте первого светофора произошло короткое замыкание, горения не было. Работы проводила аварийная служба метрополитена.

Видео и фото: Piter.TV