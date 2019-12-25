Все станции "зеленой" ветки метрополитена закрыли для входа в Петербурге

На станциях начали скапливаться люди.

Движение по "зеленой" ветке метрополитена Петербурга временно приостановили с 09:21. Станции линии закрыты для входа пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Ранее на вход были закрыты лишь некоторые станции. Движение на участке от "Василеостровской" до "Площади Александра Невского 1" было приостановлено. По предварительным данным, на перегоне в районе станции "Площадь Восстания" и "Гостиный двор" произошло задымление. В тоннель спустились сотрудники МЧС.

Пассажирам придется добираться на наземном транспорте.

UPD. С 09:34 движение осуществляется в обычном режиме.

Фото: vk.com/spb_today / Анастасия Войтенкова, Илья Везиров