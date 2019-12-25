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Все станции "зеленой" ветки метрополитена закрыли для входа в Петербурге
Сегодня, 9:29
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nadezhda_sib

Все станции "зеленой" ветки метрополитена закрыли для входа в Петербурге

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На станциях начали скапливаться люди.

Движение по "зеленой" ветке метрополитена Петербурга временно приостановили с 09:21. Станции линии закрыты для входа пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Ранее на вход были закрыты лишь некоторые станции. Движение на участке от "Василеостровской" до "Площади Александра Невского 1" было приостановлено. По предварительным данным, на перегоне в районе станции "Площадь Восстания" и "Гостиный двор" произошло задымление. В тоннель спустились сотрудники МЧС.

Пассажирам придется добираться на наземном транспорте.

UPD. С 09:34 движение осуществляется в обычном режиме. 

Фото: vk.com/spb_today / Анастасия Войтенкова, Илья Везиров

Теги: задымление, зеленая ветка, метро, пассажиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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