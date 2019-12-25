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Часть станций "зеленой" ветки метрополитена Петербурга закрыли на вход
Сегодня, 8:59
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nadezhda_sib

Часть станций "зеленой" ветки метрополитена Петербурга закрыли на вход

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В перегоне произошло задымление, в тоннеле работают сотрудники МЧС.

Станцию метро "Василеостровская" в 08:43 закрыли на вход из-за большого пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба городского метрополитена.

На данный момент пассажиров также не принимает "Маяковская". По информации от источника Piter.TV, задымление произошло на перегоне между станциями "Площадь Восстания" и "Гостиный двор". 

С 08:59 закрыли движение на участке от станции "Василеостровская" до станции метро "Площадь Александра Невского 1". В обратную сторону поезда ходят. Кроме того, к закрытым на вход станциям присоединились станция "Беговая", "Приморская","Площадь Александра Невского 1". 

UPD. С 09:34 движение осуществляется в обычном режиме. 

Фото: Piter.TV, VK / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: задымление, зеленая ветка, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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