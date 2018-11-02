Петербург стал самым популярным городом среди туристов на ноябрьские праздники

На втором и третьем месте оказались Нижний Новгород и Воронеж соответственно.

Петербург занял первое место в рейтинге самых популярных городов России на ноябрьские праздники. С 3 по 5 ноября в городе на Неве будет проходить ежегодный Фестиваль света. По традиции красочное шоу соберет миллионы зрителей.

На второй строчке расположился Нижний Новгород с его Фестивалем литератур. Тройку лидеров замыкает Воронеж, в котором пройдет фестиваль "На Казанскую". Также в топ-5 попали фестиваль "Улыбнись, Россия!" в Туле и "Ноябрьфест" в Ялте. Список составило аналитическое агентство "ТурСтат".

Ранее мы писали, что Санкт-Петербург признан городом с лучшим военно-морским парадом.

Видео: Piter.TV