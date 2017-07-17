Санкт-Петербург признан городом с лучшим военно-морским парадом

Список составлялся на основе отзывов туристов к 30 октября.

Аналитики "Tvil.ru" подготовили рейтинг лучших военно-морских парадов России. Лидирующее место в списке занял Санкт-Петербург.

Список составлялся на основе отзывов туристов к 30 октября. Опрошенные сервисом россияне назвали лучшим военно-морской парад в Северной столице. За него проголосовали 48% человек. На втором месте в рейтинге поставили Севастополь - 43 % голосов. Замкнули тройку лидеров Владивосток и Анапа.

Ранее сообщалось, что Петербург и Ленобласть вошли в список лучших автотуристических направлений России.

Видео: Piter.TV