Санкт-Петербург признан городом с лучшим военно-морским парадом

Аналитики "Tvil.ru" подготовили рейтинг лучших военно-морских парадов России. Лидирующее место в списке занял Санкт-Петербург.
Список составлялся на основе отзывов туристов к 30 октября. Опрошенные сервисом россияне назвали лучшим военно-морской парад в Северной столице. За него проголосовали 48% человек. На втором месте в рейтинге поставили Севастополь - 43 % голосов. Замкнули тройку лидеров Владивосток и Анапа.
Ранее сообщалось, что Петербург и Ленобласть вошли в список лучших автотуристических направлений России.
Видео: Piter.TV