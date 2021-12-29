Петербург возглавил топ городов России по росту потребительских цен

По данным Петростата, за год рост потребительских цен составил 8,65%.

В декабре прошлого года размер среднего чека в Северной столице достиг достиг максимального значения за всю историю наблюдений и составил 890 рублей. За год он увеличился на 6,7%. Это следует из данных исследовательского холдинга Romir.

По данным Петростата, за год рост потребительских цен составил 8,65%. Примечательно, что цены на продовольственные товары выросли на 10,5%, а на непродовольственные — на 8,78%. Отметим, что менее всего подорожали услуги — на 6,58%.

Согласно данным Росстата, по всей стране годовой индекс потребительских цен прибавил 6,69%, в столице — 7,1%, а в Петербурге — сразу 8,7%.

Ранее в России годовая инфляция ускорилась до 8,64% с 15 по 21 января. Недельная инфляция составила 0,22%.

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