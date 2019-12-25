Петербург возглавил рейтинг самых популярных направлений для путешествий с питомцами

На город на Неве пришлось 15 процентов ноябрьских бронирований отелей, где можно жить с питомцами.

Северная столица стала лидером в рейтинге популярных направлений для путешествий с животными в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

На город пришлось 15 процентов ноябрьских бронирований отелей, где можно жить с питомцами. На втором месте оказалась Москва. Здесь запланировали отдых 11 процентов владельцев животных. В тройку вошел город Сочи, в который приехали 6 процентов путешественников со зверьками.

Кроме того, в пятерку вошли Краснодар и Геленджик. В десятку попали Казань, Красная Поляна, Ярославль, Анапа и Ялта.

Обычно путешественники останавливались в городах на 2-4 ночи. Самый дорогой отдых был в столице. Там путешественники оставляли почти 5 тыс. рублей за ночь. Дешевле всего оставаться в Анапе, где брали около 2 тыс. рублей за ночь.

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