Петербург вошел в рейтинг российских городов с самыми буйными туристами

Во вторник, 18 мая, компания "Delta Системы безопасности" составила список российских городов, где больше всего зафиксировано "туристических преступлений". В антитоп вошли Петербург, Москва, Казань и другие героины, передают РИА Новости.
Эксперты проанализировали более 200 тысяч тревожных вызовов из магазинов, кафе, ресторанов, отелей. Наибольшее количество правонарушений с мая по сентябрь зафиксировали в Петербурге.
Так, в Москве большую часть таких преступлений совершают нетрезвые дебоширы в отелях и развлекательных заведениях. В Петербурге часто убегают, не оплатив счет в баре и ресторане.
В Сочи фиксируют большое количество краж мобильных телефонов, кошельков и сумок, в Краснодарском крае туристы (постояльцы отелей и посетителей ресторанов) часто дерутся.
Согласно статистике, самым безопасным местом для отдыха являются города Золотого кольца.
Ранее мы писали, что пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 6 млн рублей, взяла кредит и продала квартиру.
Фото: Piter.tv
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