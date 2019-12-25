Петербург вошел в рейтинг российских городов с самыми буйными туристами

Чаще всего туристы "забывают" оплатить чек в барах и ресторанах.

Во вторник, 18 мая, компания "Delta Системы безопасности" составила список российских городов, где больше всего зафиксировано "туристических преступлений". В антитоп вошли Петербург, Москва, Казань и другие героины, передают РИА Новости.

Эксперты проанализировали более 200 тысяч тревожных вызовов из магазинов, кафе, ресторанов, отелей. Наибольшее количество правонарушений с мая по сентябрь зафиксировали в Петербурге.

Так, в Москве большую часть таких преступлений совершают нетрезвые дебоширы в отелях и развлекательных заведениях. В Петербурге часто убегают, не оплатив счет в баре и ресторане.

В Сочи фиксируют большое количество краж мобильных телефонов, кошельков и сумок, в Краснодарском крае туристы (постояльцы отелей и посетителей ресторанов) часто дерутся.

Согласно статистике, самым безопасным местом для отдыха являются города Золотого кольца.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 6 млн рублей, взяла кредит и продала квартиру.

Фото: Piter.tv