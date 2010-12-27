Петербург занял первое место в рейтинге субъектов РФ по энергоэффективности

На втором месте Татарстан, на третьем — Томская область.

Министерство экономического развития России опубликовало рейтинг энергоэффективности субъектов РФ в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Первое место в списке занял Петербург. Второе и третье место у Татарстана и Томской области соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Успех Северной столицы, прежде всего, связан с полным оснащением многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Кроме того, 90 % улиц и дорог в Северной столицы оборудованы энергоэффективными источниками света, а в 20 % зданиях бюджетного сектора присутствуют тепловые пункты с автоматическим погодным регулированием.

По словам вице-губернатора Игоря Албина, Петербург является колыбелью энергетической отрасли России. Он напомнил, что именно в городе на Неве была изобретена первая электрическая лампа, а также заработала первая электростанция и первый теплопровод общего пользования.

Ранее мы писали, что Петербург признали футбольной столицей России.

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