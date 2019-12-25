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Петербург вошёл в тройку лидеров по заражённости коронавирусом на Северо-Западе
Сегодня, 12:41
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ruzannar

Петербург вошёл в тройку лидеров по заражённости коронавирусом на Северо-Западе

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Данные по заболеваемости на 100 тысяч населения приводит ИЦК.

Стало известно, что Петербург оказался вторым регионом на северо-западе России по тому, сколько заболевших COVID-19 приходится на 100 000 населения. Данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Неделей ранее он был на третьем месте после Мурманской области и Ненецкого автономного округа. 

Мурманская область на указанном графике превышает общероссийский показатель (150,74) в два раза. Самые низкие места в списке занимают Карелия и Вологодская область.

Но важно отметить, что рост показателей в разной степени наблюдается во всех регионах РФ.

Ранее мы сообщили, что у 307 петербуржцев выявили коронавирус за минувшие сутки.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, пандемия, северо-западный федеральный округ
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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