Петербург вошёл в тройку лидеров по заражённости коронавирусом на Северо-Западе

Стало известно, что Петербург оказался вторым регионом на северо-западе России по тому, сколько заболевших COVID-19 приходится на 100 000 населения. Данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Неделей ранее он был на третьем месте после Мурманской области и Ненецкого автономного округа.
Мурманская область на указанном графике превышает общероссийский показатель (150,74) в два раза. Самые низкие места в списке занимают Карелия и Вологодская область.
Но важно отметить, что рост показателей в разной степени наблюдается во всех регионах РФ.
Ранее мы сообщили, что у 307 петербуржцев выявили коронавирус за минувшие сутки.
Фото: Pixabay
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