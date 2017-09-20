Петербург вошел в тройку лидеров по продаже легковых автомобилей

Доля Северной Столицы в общем объеме рынка увеличилась на 13%

С января 2018 года по сентябрь в России вырос объем продаж легковых автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Автостата.

Согласно статистике, с начало нового году россияне приобрели 1,16 миллионов машин, что на 12,9% больше, чем в 2017. Доля Северной Столицы в общем объеме рынка увеличилась на 13% и составил 79,8 тысяч автомобилей. Это позволило Петербургу замкнуть тройку лидеров, уступив Москве (168 тысяч) и Московской области (95,7 тысячи).

Тем не менее, город на Неве не продемонстрировал высокий рост объема продаж. По данному показателю, ни Петербург, ни Москва не попали в тройку лидеров. Самый высокий темп роста продаж наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе (на 30%), в Тюменской области (на 26,1%), в Удмуртии (на 22,6%).

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Фото: cena-auto.ru