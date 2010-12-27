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General Motors договорился о продаже завода в Шушарах с белоруссами
Вчера, 14:16
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lesjasap
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General Motors договорился о продаже завода в Шушарах с белоруссами

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Сотрудники обеих компаний не подтверждают сведения о заключенной сделке.

Компания General Motors продаст оставленный в Шушарах завод белорусским представителям. Иностранные бизнесмены собираются запустить на производстве бензиновые двигатели и электрокары. В ближайшее время один из акционеров "Юнисон" посетит Санкт-Петербург, чтобы обсудить сделку со Смольным. Грядущую встречу подтвердил глава Комитета  по инвестициям Максим Мейксин.

Сотрудники General Motors официально не подтверждают данные сведения. Однако, в пресс-службе отмечают, что сейчас руководство рассматривает несколько возможностей реализации объекта. В частности, продажу завода и земельного участка другому предприятию.

Приблизительная стоимость сделки может составить около 300 миллионов долларов.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб

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