General Motors договорился о продаже завода в Шушарах с белоруссами

Сотрудники обеих компаний не подтверждают сведения о заключенной сделке.

Компания General Motors продаст оставленный в Шушарах завод белорусским представителям. Иностранные бизнесмены собираются запустить на производстве бензиновые двигатели и электрокары. В ближайшее время один из акционеров "Юнисон" посетит Санкт-Петербург, чтобы обсудить сделку со Смольным. Грядущую встречу подтвердил глава Комитета по инвестициям Максим Мейксин.

Сотрудники General Motors официально не подтверждают данные сведения. Однако, в пресс-службе отмечают, что сейчас руководство рассматривает несколько возможностей реализации объекта. В частности, продажу завода и земельного участка другому предприятию.

Приблизительная стоимость сделки может составить около 300 миллионов долларов.

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