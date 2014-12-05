Петербург вошел в топ самых популярных направлений по количеству бронирований в декабре

В городе на Неве за номер необходимо будет заплатить 3,4 тыс. рублей.

Петербург вошел в тройку самых популярных направлений для путешествий в декабре. В первый месяц зимы отели бронировали на 26 процентов чаще, чем в ноябре. Об этом сообщили в сервисе "Твил.ру".

Средняя стоимость проживания за одну ночь в гостинице тоже выросла. Однако россиян это не испугало, интерес к поездкам по стране только усилился.

В рейтинге самых популярных направлений по количеству бронирования отелей в декабре первую строчку заняла Москва. Второе место занял Петербург. В тройку попал город Сочи. Кроме того, в список привлекательных направлений вошли Ялта, Краснодар, Геленджик, Анапа и другие города.

В декабре в большинстве случаев длительность поездок составляет около трех дней. В Москве стоимость проживания за одну ночь составляет более 3,6 тыс. рублей. В городе на Неве за номер необходимо будет заплатить 3,4 тыс. рублей, а в Сочи ночевка обойдется в 3,3 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут 7 декабря бесплатно посетить Эрмитаж.

Фото: Pxhere