Петербуржцы смогут 7 декабря бесплатно посетить Эрмитаж

Это традиционная акция в честь Дня Святой Екатерины.

В честь Дня Святой Екатерины 7 декабря все экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа будут открыты для бесплатного посещения. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Бесплатные билеты можно оформить в кассах музея непосредственно в день посещения либо заранее на сайте tickets.hermitagemuseum.org (используйте фильтр "Бесплатный день").

Бесплатный входной билет позволяет посетить выбранный комплекс Эрмитажа только 7 декабря 2023 года. Праздничные билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I не предполагают экскурсионного обслуживания. Бесплатные билеты не распространяются на Галерею драгоценностей, которую можно посетить только с экскурсией.

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Посещение 7 декабря будет организовано по сеансам, как и в другие дни. Бесплатные онлайн-билеты будут поэтапно размещаться на сайте tickets.hermitagemuseum.org 5, 6 и 7 декабря. Количество билетов ограничено. Один человек сможет приобрести не более двух бесплатных билетов.

Кассы Главного музейного комплекса в этот день будут работать с 11:00 до 17:00. Проход к кассам будет осуществляться небольшими группами.

Напоминаем, в период с 1 по 18 декабря Комендантский подъезд к Эрмитажу закроют на время проведения ремонта в гардеробе. Музей принёс посетителям свои извинения за неудобства.

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Фото: Piter.tv