Петербург попал в топ самых небезопасных городов для празднования Нового года

В новогодние праздники в городе растет число хулиганств, нарушений общественного порядка и квартирных краж.

Эксперты назвали города России, в которых безопаснее всего праздновать Новый год. Список возглавил Смоленск. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме Смоленска безопасными городами с точки зрения количества преступлений стали Челябинск, Саратов и Тамбов. А вот Петербург, Самара и Казань вызвали опасения аналитиков. В этих городах в период новогодних праздников растет число хулиганств, нарушений общественного порядка и квартирных краж.

Еще более неблагополучными считаются Уфа, Набережные Челны, Москва, Краснодар и Тюмень.

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