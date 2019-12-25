Петербург попал в топ самых небезопасных городов для празднования Нового года

Эксперты назвали города России, в которых безопаснее всего праздновать Новый год. Список возглавил Смоленск. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме Смоленска безопасными городами с точки зрения количества преступлений стали Челябинск, Саратов и Тамбов. А вот Петербург, Самара и Казань вызвали опасения аналитиков. В этих городах в период новогодних праздников растет число хулиганств, нарушений общественного порядка и квартирных краж.
Еще более неблагополучными считаются Уфа, Набережные Челны, Москва, Краснодар и Тюмень.
Ранее стало известно, какие книги читали петербуржцы в 2021 году.
Фото: pixabay.com
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