Какие книги читали петербуржцы в 2021 году

В списке самых популярных оказались книги по психологии.

В библиотеках Северной столицы рассказали, какие книги чаще всего читали петербуржцы в уходящем году. В список самых популярных попали книги по психологии. Об этом пишет 78.ru.

Так, в публичной библиотеке имени В.В. Маяковского чаще всего брали "Тревожных людей" Бакмана, "Подсознание может все" Джона Кехо, "Хочу и буду" Михаила Лабковского, "Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку" Анастасии Залога и др.

Что касается спроса, то в этом году он остался на том же уровне, отметили в Центральной городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина. В 2021 году читателям выдали более 622 тысяч книг, в 2020 году – более 629 тысяч.

Наиболее востребованными из русской литературы оказались книги серии Евгения Гаглоева "Пардус", "Зерцалия" и др. Также в числе самых читаемых книга Ирины Зартайской "Куда идет снег?", Виктории Ледерман "Календарь ма[й]я", Ольги Лукьяненко "Порог", Анны Старобинец "Зверский детектив", Николая Носова "Все о Незнайке" и др.

Из зарубежной литературы часто брали серию Майкла Бонда про медвежонка Паддингтона, серию Холи Вебба "Добрые истории о зверятах", Кристеля Дабо "Сквозь Зеркала" и др.

Ранее мы писали, что почти все петербуржцы испытывают стресс на работе.

Фото: pexels.com