Петербург вошел в топ-3 популярных направлений на мартовские праздники

Большей популярностью пользуется Сочи.

Петербург вошел в тройку популярных направлений у россиян на мартовские праздники. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации Туроператоров.

Большей популярностью пользуется Сочи, в частности Красная поляна. Вторую строчку рейтинга заняло Подмосковье. Также в топ-5 вошли Золотое Кольцо и недолгие поездки в Крым.

Многие россияне и на 23-е февраля, и на 8 марта к трем выходным берут дополнительные дни отдыха за свой счет. И отдыхают в общей сложности 5-8 дней.

Петербург вошел в топ самых популярных туристических направлений.

Фото: Piter.TV