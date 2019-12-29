Петербург вошел в топ-3 популярных направлений на мартовские праздники

Петербург вошел в тройку популярных направлений у россиян на мартовские праздники. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации Туроператоров.
Большей популярностью пользуется Сочи, в частности Красная поляна. Вторую строчку рейтинга заняло Подмосковье. Также в топ-5 вошли Золотое Кольцо и недолгие поездки в Крым.
Многие россияне и на 23-е февраля, и на 8 марта к трем выходным берут дополнительные дни отдыха за свой счет. И отдыхают в общей сложности 5-8 дней.
Петербург вошел в топ самых популярных туристических направлений.
Фото: Piter.TV
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