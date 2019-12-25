Петербург вошел в топ-5 рейтинга инвестиционного климата в субъектах России

Северная столица заняла четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, сообщил "АиФ-Петербург".
Нефинансовая поддержка малого и среднего бизнеса, развитие механизмов, содействие предпринимательской деятельности, конструктивное взаимодействие инвесторов с органами государственной власти позволило укрепить позиции.
Губернатор города рассказал, что в 2019 году была проведена работа по оптимизации процедур и государственных услуг, в том числе по их цифровизации. В том числе были сокращены сроки предоставления услуг.
Подключение к электрическим сетям в Петербурге до сих пор остается лучшей практикой среди всех российских регионов
отметил глава города.
Петербург участвует в рейтинге с 2015 года, в первые годы он занимал 26 позицию.
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Фото: pixabay
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