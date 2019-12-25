Петербург вошел в топ-5 регионов по числу заказов товаров для детей

В топ вошли Москва, Республика Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.

В среду, 26 августа, стало известно, что Петербург вошел в рейтинг регионов, жители которых чаще всего заказывают детские товары в интернете.

Аналитики российского сегмента AliExpress сообщили, что во втором квартале текущего года рост продаж детской одежды, представленной российскими брендами или продавцами, на платформе AliExpress составил 65% по отношению к первому кварталу этого года. Горожане чаще всего покупают футболки с принтами, яркие леггинсы для девочек и детские свитшоты. Отмечается, что россияне также любят покупать у китайских производителей етские костюмы, нарядные платья для девочек и повседневные брюки для мальчиков.

Что касается игрушек, то рост в этой категории составил около 15%. Интерес представляют развивающие игрушки, а также игрушки известных мультипликационных брендов, волчки от Takara Tomy и квадрокоптеры от Eachine.

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