Петербург вошел в топ-3 по уровню зарплат для студентов

Средняя оплата труда в СПб составила 32,7 тыс. рублей.

Северная столица взяла серебро в рейтинге городов России с самыми высокими зарплатами для студентов без опыта работы. Такое исследование провел популярный сайт объявлений в России – Avito.

Стало известно, что в городе на Неве средняя ежемесячная зарплата в категории "Без опыта, студенты" составила 32,7 тыс. рублей.

На первом месте остается столица России Москва. Там отмечены самые высокие ставки -39,8 тыс. рублей. За Петербургом следуют Екатеринбург (31 тыс. руб.) . Минимум предлагается в Волгограде (22,9 тыс. руб.), Тольятти (22,4 тыс. руб.) и в Омске ( 21,8 тыс. руб.).

Отмечается, что категория "Без опыта, студенты" находится в пятерке самых популярных запросов вакансий. По запросам все так же лидируют Москва, Санкт-Петербургу и еще Краснодар. Однако, если в Москве и Краснодаре за последний год число откликов уменьшилось, то в культурной столице это число продолжает расти.

Средняя заработная плата для российских студентов по итогам 2017 года составила 29,3 тыс. рублей. За 2017 год она выросла незначительно, всего 1,7%. По остальным категориям был зафиксирован рост оплаты труда на 5,8 %.

Также в Петербурге хотят создать единый реестр студенческих отрядов.