В Петербурге хотят создать единый реестр студенческих отрядов

Студенты смогут получать гранты и субсидии.

В Законодательном Собрании Петербурга предложили оказывать поддержку различным городским студенческим отрядам. С данной инициативой выступил депутат ЗакСа Денис Четырбок. По его мнению, на данный момент, такие движения слабо развиваются и никак не поддерживаются.

По мнению чиновника, студенческие отряды сейчас не отслеживаются и не замечаются законом. Одна из главных проблем, по мнению Четырбока, заключается в отсутствии финансирования подобных проектов. Депутат попросил поддержки у коллег и заявил, что необходимо брать из истории все самое лучшее.

Первое делом парламентарий предложил создать в Петербурге единый реестр сутдотрядов. Если закон примут, то студенческие объединения смогут претендовать на получение грантов и субсидий из бюджета города.

Депутаты ЗакСа одобрили проект в первом чтении.