Городской штаб студенческих отрядов заработал в Петербурге

Первая подобная организация была основана в городе еще в 1948 году.

В пятницу, 24 июня, городской штаб студенческих отрядов Санкт-Петербурга открылся на Синопской набережной. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Представители власти обратили внимание на то, что Северная столица стала единственным городом в стране, в котором по сей день сохранились стройотряды. На 2022-ой год в Петербурге насчитывается 119 таких организаций с привлечением 3 тыс. бойцов со всей России. Участники отрядов занимаются помощью медицинским и волонтерским организациям, работают вожатыми в лагерях и участвуют в раскопках.

Напомним, что самый первый студенческий отряд в Ленинграде был учрежден в 1948 году. Он состоял из студентов Политехнического института.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию домов-памятников Петербурга по программе КГИОП выделено 3,6 млн рублей.

Фото: gov.spb.ru