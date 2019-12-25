На реставрацию домов-памятников Петербурга по программе КГИОП выделено 3,6 млн рублей

В прошлом году власти передали на эти нужды чуть меньше средств.

Администрация Петербурга передала 3,6 млн рублей на реставрацию памятников архитектуры в рамках программы КГИОП "Наследие", сообщила пресс-служба Смольного.

Подчеркивается, что в прошедшем 2021-ом процедуры по обновлению исторического наследия обошлись только в 2 млн рублей.

Напомним, что одновременно КГИОП начал исполнение программы по реставрации фасадов жилых домов-памятников. На данный момент в ней участвуют 35 зданий.

Ранее мы сообщили о том, что Следком начал проверку по сносу дома Шагина в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / kgiopspb