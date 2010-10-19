Акционер Avito компания Prosus решила продать свою долю

Компания ищет нового покупателя акций.

Нидерландская Prosus, акционер сервиса с объявлениями Avito, приняла решение продать свою долю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Решение о выделении российского бизнеса Avito из состава OLX Group было принято 25 марта. Теперь сама Prosus выходит из бизнеса в России. Сейчас компания ищет нового покупателя акций Avito.

Также сообщается, что Avito продолжит работу как независимое российское юридическое лицо. Его руководителем останется Владимир Правдивый.

Ранее мы сообщали, что Adidas и Pandora планируют вернуться в Россию.

Фото: pixabay.com