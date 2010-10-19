Акционер Avito компания Prosus решила продать свою долю

Нидерландская Prosus, акционер сервиса с объявлениями Avito, приняла решение продать свою долю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
Решение о выделении российского бизнеса Avito из состава OLX Group было принято 25 марта. Теперь сама Prosus выходит из бизнеса в России. Сейчас компания ищет нового покупателя акций Avito.
Также сообщается, что Avito продолжит работу как независимое российское юридическое лицо. Его руководителем останется Владимир Правдивый.
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Фото: pixabay.com
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