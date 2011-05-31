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Adidas и Pandora планируют вернуться в Россию
Вчера, 22:32
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Adidas и Pandora планируют вернуться в Россию

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Компания Adidas уже зарезервировала склады в Турции, откуда и будут осуществляться поставки в РФ

В среду, 18 мая, стало известно, что Adidas и Pandora намерены вернуться на российский рынок. Об этом сообщают "Известия". 

Так, практически закончила процесс изменения логистических цепочек немецкая сеть одежды и обуви Adidas. Она уже зарезервировала склады в Турции, откуда и будут осуществляться поставки в РФ. При этом компании нужно решить, как вновь запустить работу в стране. 

Датский ювелирный дом Pandora продал свои активы сербской компании-партнёру, которая будет развивать бизнес в России. Эту же схему может использовать производитель капсульных кофемашин Nespresso.

Фото: pexels
 

Теги: adidas, pandora, вернуться в росиию, компания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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