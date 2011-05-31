Adidas и Pandora планируют вернуться в Россию

Компания Adidas уже зарезервировала склады в Турции, откуда и будут осуществляться поставки в РФ

В среду, 18 мая, стало известно, что Adidas и Pandora намерены вернуться на российский рынок. Об этом сообщают "Известия".

Так, практически закончила процесс изменения логистических цепочек немецкая сеть одежды и обуви Adidas. Она уже зарезервировала склады в Турции, откуда и будут осуществляться поставки в РФ. При этом компании нужно решить, как вновь запустить работу в стране.

Датский ювелирный дом Pandora продал свои активы сербской компании-партнёру, которая будет развивать бизнес в России. Эту же схему может использовать производитель капсульных кофемашин Nespresso.

Фото: pexels

