Петербург вошёл в рейтинг регионов с безаварийными водителями

Согласно итогам 2023 года, наибольшая доля владельцев автомобилей, обладающих максимальными скидками по ОСАГО за безаварийную езду, зарегистрирована в Москве (46,8%).

Стали известны российские регионы, которые отличаются наибольшим количеством водителей, не имеющих аварийных случаев. В списке, который представил Российский Союз Автостраховщиков лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Согласно итогам 2023 года, наибольшая доля владельцев автомобилей, обладающих максимальными скидками по ОСАГО за безаварийную езду, зарегистрирована в Москве (46,8%). Следующим по показателю является Санкт-Петербург с 43,1%. Затем идут Московская область с долей в 42%, Ленинградская область со значением 40,8%, и Пермский край с результатом 40,2%.

Последнее место в этом рейтинге занимает Калмыкия с показателем всего 11,1%.

Ранее стали известны районы Петербурга с самой засоренной канализацией.

Фото: Piter.TV