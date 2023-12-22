Петербург вошёл в рейтинг регионов с безаварийными водителями

Стали известны российские регионы, которые отличаются наибольшим количеством водителей, не имеющих аварийных случаев. В списке, который представил Российский Союз Автостраховщиков лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Согласно итогам 2023 года, наибольшая доля владельцев автомобилей, обладающих максимальными скидками по ОСАГО за безаварийную езду, зарегистрирована в Москве (46,8%). Следующим по показателю является Санкт-Петербург с 43,1%. Затем идут Московская область с долей в 42%, Ленинградская область со значением 40,8%, и Пермский край с результатом 40,2%.
Последнее место в этом рейтинге занимает Калмыкия с показателем всего 11,1%.
Ранее стали известны районы Петербурга с самой засоренной канализацией.
Фото: Piter.TV
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