Петербург стал первым в рейтинге лучших городских брендов

Кроме того, город стал 61-ым в аналогичном мировом рейтинге, набрав 62,9 балла.

Петербург занял лидирующую позицию в списке лучших городских брендов страны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного, ссылаясь на результаты исследования международной консалтинговой компании.

Кроме того, город стал 61-ым в аналогичном мировом рейтинге, набрав 62,9 балла. Москва оказалась на 63-ей позиции с 62,5 баллами оказалась. Обе столицы стали единственными российскими представителями в мировом рейтинге.

Для составления топа было опрошено 15 тыс. человек из 20 стран мира. Северную столицу отметили за богатое культурное и архитектурное наследие, гостеприимство горожан, и прошедший на достойном уровне Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Ранее мы сообщили о том, что гости из Ближнего Востока и стран СНГ посетят Петербург.

Фото: Piter.TV