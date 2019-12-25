Петербург попал в пятерку регионов РФ с самыми высокими отраслевыми зарплатами

В основном хорошие оклады отмечаются в добыче нефти и газа.

Петербург занял четвертое место в списке российских регионов с самыми высокими отраслевыми зарплатами. Об этом пишут РИА Новости.

Исследование показало, что хорошие оклады в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых (в основном нефти и газа). Также высоко оплачивают труд специалистов в сфере профессиональной и научной деятельности: аудит, право, бухучет, архитектура, технические испытания и др. Приличным заработком могут похвастаться работники финансовой сферы, в основном сотрудники банков.

Самую высокую зарплату в стране – 384 тысячи – выявили у нефтяников на Сахалине. В тройку лидеров также попали московские финансисты (187 тысяч) и представители добывающей отрасли на Ямале (174 тысячи). Представители IT сферы из Петербурга получают 161 тысячу рублей. Замкнула топ-5 Мордовия, где в транспортном и военном машиностроении получают в среднем 38 тысяч рублей.

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